أهداف مباراة قطر واليمن في خليجي 24

انتصرت قطر على اليمن 6-0 في الجولة الثانية من بطولة خليجي 24، مساء اليوم الجمعة 29-11-2019، لتعود إلى مضمار المنافسة على التأهل إلى نصف نهائي البطولة المقامة على أرضها ووسط جماهيرها.

وودع المنتخب اليمني المنافسة بعد هذه النتيجة الفادحة، حيث مُني بهزيمة مماثلة في الجولة الأولى أمام الإمارات لكن بنتيجة 3-0.

وافتتحت قطر أهداف المباراة في الدقيقة 29 بواسطة المدافع العملاق “عبد الكريم حسن” من مُتابعة ممتازة لركلة ركنية نفذت من الرواق الأيسر فشل الدفاع اليمني من تشتيتها.

وأضاف عبد الكريم حسن الهدف الثاني بتصويبة صاروخية من 30 ياردة ذهبت على أقصى يسار حارس اليمنى، لتعانق كرته الشباك معلنة تقدم قطر بثنائية في الدقيقة 37.

وقبل انتصاف الوقت الأصلي للقاء، كسر هداف أمم آسيا 2019 “المعز علي” صيامه التهديفي بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 57 بتسديدة فنية ذكية داخل منطقة الجزاء عانقت الزاوية اليسرى للمرمى.

وأراد عبد الكريم حسن اكمال الهاتريك بطلب تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في الدقيقة 72، ليرفع الغلة إلى أربعة أهداف دون رد.

وقلد عبد الله الأحرق زميله عبد الكريم حسن بتجربة حظه بالتسديد من مسافة بعيدة للغاية في الدقيقة 85 ذهبت في المقص الأيمن للمرمى، ليجلعها 5-0!!

وقبل بدء الوقت بدل الضائع للمباراة، أكمل منتخب قطر مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس عن طريق النجم “أكرم عفيف” بعدما انفرد بحارس المرمى، ليضع كرة أرضية سريعة على الجهة اليسرى.

وبهذه النتيجة يحتاج منتخب قطر للتعادل من دون أهداف أمام الإمارات لضمان التأهل برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف.

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أهداف قطر واليمن اليوم

الهدف الأول لمنتخب قطر في الدقيقة 29 “عبد الكريم حسن”

الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة 37 “عبد الكريم حسن”

الهدف الثالث لمنتخب قطر في الدقيقة 57 “المعز علي”

الهدف الرابع لمنتخب قطر في الدقيقة 72 “عبد الكريم حسن”

الهدف الخامس لمنتخب قطر في الدقيقة 85 “عبد الله الأحرق”

الهدف السادس لمنتخب قطر في الدقيقة 90 “أكرم عفيف”