رياضة | المستشار عبدالناصر خطاب رئيسا لنادي 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار عبدالناصر خطاب رئيسا لنادي 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز المستشار عبدالناصر خطاب برئاسة نادي 6 اكتوبر وذلك فالانتخابات التي أجريت اليوم بعد حصوله على 3473 صوتآ.

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وحضر الانتخابات التي أقيمت في جو تنافسي رائع الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والمندوه الحسيني رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم والإعلامي خالد لطيف والنائب طارق السعيد رئيس نادي الترسانه وخالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة.

وجاء حسام رفعت نائبا ومحمد فوزي أمينا للصندوق وفي العضوية كلا من: أحمد إسماعيل وأحمد الجارحي وأشرف حسين وخالد غنيم ومحمد المسلاوي وأسامه محمد وعمر خالد وأحمد ربيع وأيه علي.