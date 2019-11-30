الامارات | «الدفاع المدني» يتوج بلقب بطولة المؤسسات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يتوج بلقب بطولة المؤسسات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بلقب النسخة الحادية والعشرين من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي، إثر فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بضربات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. شهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والعديد من الشخصيات والمسؤولين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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