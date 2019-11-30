الامارات | آمنة القبيسي.. أول سائقة عربية تنطلق أولاً في «الفورمولا 4»

شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة القبيسي.. أول سائقة عربية تنطلق أولاً في «الفورمولا 4» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت السائقة الإماراتية آمنة القبيسي، أول سائقة عربية تنطلق من المركز الأول في سباق «فورمولا 4»، المصاحب لجولة ختام بطولة العالم لسباقات «الفومولا1»، وذلك بعد أن سجلت سائقة فريق أبوظبي، أمس، وعلى حلبة مرسى ياس، الزمن الأسرع في التجارب التأهيلية، بالطواف حول الحلبة بزمن دقيقتين و12 ثانية و717 جزءاً من الثانية، بفارق 140 جزءاً من الثانية عن أقرب منافسيها، الإيطالي نيكولاس مارينانغري، سائق فريق إكسيل موتورسبورت.

ونجحت آمنة خلال التجارب التأهيلية في التفوق على 13 من منافسيها، وحجزت مكانها في المركز الأول لسباق «الفورمولا4»، الذي ينطلق في الـ12:30 ظهر اليوم.

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وشهدت بقية النتائج حلول السائق الثاني في فريق إكسيل موتور سبورت، الهولندي تيمين فان ديرهيليم، بالمركز الثالث، بفارق نصف ثانية عن المتصدرة القبيسي، فيما ذهب المركز الرابع للسائق البريطاني أليكس كورنر بفارق 790 جزءاً من الثانية، أما الشقيقة الصغرى لآمنة، حمدة، فقد حلت في المركز الخامس بفارق 910 أجزاء من الثانية عن آمنة.

ويعد سباق «الفورمولا 4» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يحظى بمشاركة ثلاث مواطنات من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشقيقتين آمنة وحمدة، بجانب السعودية ريما الجفالي، التي ستنطلق من المركز الـ12، عقب تسجيلها في التجارب التأهيلية زمن أبطأ بـ4.08 ثوان عن المتصدر.

وأعربت آمنة عن سعادتها بالمستوى الذي قدمته، ونجاحها في الانطلاق من المركز الأول، وقالت في تصريحات صحافية: «الانطلاق من المركز الأول هو جل ما يطلبه سائق في سباق يقام على أرضه وبين جمهوره، وأنا سعيدة بالأداء الذي حققته، وأتطلع قدماً للحفاظ على تركيزي بهدف حصد الفوز بالسباق».