الامارات | مدرب الفجيرة: خسرنا من بني ياس لأن الفريق لعب من دون روح

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة: خسرنا من بني ياس لأن الفريق لعب من دون روح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني لفريق الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، إن «الذئاب» خسر من بني ياس 3-1 في الجولة والختامية من كأس الخليج العربي، أول من أمس، لأن «فريق الفجيرة لعب بدون روح».

وانتقد بوقرة غياب الشخصية الحقيقية للاعبين في المباراة، التي أظهروها في مناسبات سابقة من قبل، وقال في المؤتمر الصحافي: «افتقدنا الروح التي تسهم بالفوز، كما لم نلعب بحماس واندفاع عالٍ، ما تسبب في تلقي الفريق خسارة جديدة». وأبدى المدرب استياءه وغضبه للأهداف الثلاثة التي هزت شباك الفجيرة، قائلاً إنها جميعاً جاءت من أخطاء دفاعية. ودافع بوقرة عن نفسه، مؤكداً أنه كمدرب يضع خطة اللعب، ويوجه بالتعليمات، وعلى اللاعبين تنفيذ ما هو مطلوب منهم، منوهاً إلى أنه لن يلقي بالمسؤولية على أي لاعب، بل إن الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة.

في المقابل، قال مدرب بني ياس الألماني، وينفريد شايفر، إن فريقه استحق النتيجة من جميع الجوانب، بعد أن سيطر على كل مجريات المباراة، مبيناً في المؤتمر الصحافي أنه غير مهتم لهوية الفريق الذي سيواجهه في ربع النهائي. وقال: «ما يعنيني أن يكون فريقي جاهزاً للمواجهات المقبلة، كما كان حاضراً من جميع الجوانب أمام الفجيرة». وامتدح شايفر المهارات التي قدمها لاعبوه، وخص بالذات نجم المباراة سلطان الشامسي، الذي سجل هدفين من الثلاثية، مؤكداً أن الأجانب أيضاً أدوا دوراً بارزاً، ما عزز الخروج بالنتيجة المطلوبة.

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- شايفر أكد استحقاق بني ياس للفوز الكبير

على الفجيرة في الكأس وقال إنه لا يهتم

لهوية خصمه في ربع النهائي.