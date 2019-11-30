الامارات | النصر والظفرة والوصل تتصارع على آخر بطاقتين في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والظفرة والوصل تتصارع على آخر بطاقتين في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، اليوم، منافسات الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي بثلاثة لقاءات مهمة، وبطاقتين متبقيتين للصعود إلى ربع النهائي، بعد أن اتضحت الصورة العامة للفرق المتأهلة بشكل كبير. وينحصر التأهل في البطاقتين المتبقيتين بين النصر والوصل والظفرة، مع تبقي أمل بسيط للفجيرة الذي أنهى مشاركته أول من أمس، وينتظر نتائج اليوم لتحديد مصيره.

وتملك الفرق الثلاثة فرصتها بيدها للتأهل، إذ يكفي الفوز في لقاء الظفرة مع مضيفه النصر تأهل المنتصر، بينما لا بديل أمام الوصل إلا الفوز أو على الأقل التعادل مع ضيفه عجمان لبلوغ الدور ربع النهائي، بينما ينتظر الفجيرة خسارة الوصل للتأهل بامتياز المواجهات المباشرة معه، حيث هزمه 1-صفر في مباراة سابقة.

وفي ثالثة مباريات اليوم، يحل الجزيرة ضيفاً على كلباء في لقاء تحصيل حاصل، بعد أن ضمن الجزيرة التأهل، بينما ودع كلباء مبكراً.

ويخشى النصر في مباراته اليوم الوداع والخروج المبكر من البطولة، بعد موسمين سابقين كان فيهما الفريق أول الصاعدين إلى ربع النهائي. ويحتل النصر المركز السادس في المجموعة الأولى بخمس نقاط، والفوز يجعله يتخطى الظفرة الرابع برصيد سبع نقاط. في المقابل، سيسعى صاحب الأرض إلى استغلال ملعبه في عدم الخسارة، خصوصاً أنه يلعب كامل العدد على عكس النصر الذي يفقد لاعبي المنتخب: طارق أحمد وجاسم يعقوب.

يذكر أن العين المتصدر للمجموعة الأولى وشباب الأهلي الوصيف والجزيرة ضمنت التأهل، إذ يملك العين وشباب الأهلي 11 نقطة لكل فريق، وسبع نقاط للجزيرة الذي يتفوق في المواجهات المباشرة على الظفرة والنصر، ما يعني تأهله.

أما في المجموعة الثانية، فقد ضمنت التأهل فرق بني ياس المتصدر بـ11 نقطة، والوحدة الوصيف 11 نقطة، والشارقة الثالث بتسع نقاط، بينما انحصرت البطاقة الرابعة بين الفجيرة والوصل.

وتبدو مهمة الوصل أسهل، إذ يملك نقاط الفجيرة السبع نفسها، لكن لديه فرصة لزيادتها بنقطة على الأقل في حال التعادل مع عجمان. ويراهن الوصل على النتائج الإيجابية، التي تحققت في الفترة الماضية بالفوز على بني ياس، والتعادل مع الوحدة، ويسعى إلى الصعود إلى ربع النهائي في بطولة الكأس، ومحاولة المنافسة فيها بعد البداية السيئة هذا الموسم.

ويقود النصر في المباراة مساعد المدرب، يوسيب تشيكو، نظراً لمغادرة المدرب كرونسلاف إلى كرواتيا، بسبب وفاة والده، وقال تشيكو في المؤتمر الصحافي: ندخل مباراة الظفرة وسط ظروف مختلفة، نتيجة لعدم وجود المدرب لوفاة والده، لكننا قمنا بالتحضير جيداً لهذه المباراة، مثل جميع المباريات التي نخوضها، ونسعى إلى تحقيق الفوز فيها، لأننا نعلم جيداً أن الفوز هو الوسيلة الوحيدة للتأهل للدور الثاني. وتابع: الظفرة من الفرق الجيدة، ويمتلك مدرباً مميزاً مستمراً معهم منذ الموسم الماضي، إضافة إلى لاعبين رائعين، وسيدخلون المباراة تحت ضغوط، أقل لأن الفوز أو التعادل سيساعدانهم على التأهل، لكننا جاهزون تماماً لخوض هذه المباراة.

الفرق المتأهلة

شباب الأهلي، والعين، والجزيرة، والشارقة، والوحدة، وبني ياس.

حسابات التأهل

■■نقطة تكفي الوصل للتأهل لربع النهائي في لقاء عجمان.

■■الظفرة يحتاج، أيضاً، إلى نقطة للتأهل، بينما لا بديل عن الفوز للنصر لبلوغ الدور المقبل.

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■■الجزيرة تأهل بحكم امتياز المواجهات المباشرة مع الظفرة والنصر.

■■الفجيرة أنهى مشاركته، وخسارة الوصل فقط ستمنحه بطاقة

التأهل، بحكم فوزه المباشر سابقاً على الوصل.

مباريات اليوم

كلباء - الجزيرة 18:00

الظفرة - النصر 18:00

الوصل - عجمان 20:30

- الفجيرة فرط

في حسم التأهل

المباشر لربع النهائي،

ما منح الفرصة للوصل

في حال تعادله

على الأقل مع

عجمان اليوم.