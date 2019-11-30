شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقد محاضرة فنية للاعبين بعد انتهاء طعام العشاء في فندق إقامة الفريق بمدينة لوبومباشي الكونغولية للحديث عن مواجهة مازيمبي الكونغولي. ويواجه الزمالك فريق مازيمبي عصر غدٍ السبت، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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