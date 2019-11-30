شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان فى مهمة عدائية على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، لإثبات ذاته عندما يعود لملعب واندا ميتروبوليتانو، لمواجهة فريقه القديم، أتلتيكو مدريد، للمرة الأولى، غدًا الأحد، فى الجولة الـ15 من الدورى الإسبانى.

وبعد الضجة التى أحدثتها صفقة انتقال جريزمان للبارسا، مطلع الموسم الجارى، لم تكن الأمور سهلة لنجم الديوك فى فريقه الجديد، وسجل النجم الفرنسى 5 أهداف فقط، فى 17 ظهورا بكافة المسابقات مع البلوجرانا.

وكان برشلونة يريد أن يكون جريزمان مكملا للثنائى لويس سواريز وليونيل ميسى فى الهجوم، لكنه حتى الآن لم يثبت أهميته بالقدر الكافى، ولكن الفرنسى لا يتناسب مع طريقة برشلونة، حيث إن مركزه المفضل كمهاجم ثان ليس موجودا فى الفريق. وخلال المباراة، التى فاز بها البارسا على بروسيا دورتموند (3/1)، فى دورى أبطال أوروبا، صنع ميسى الهدف الثالث الذى سجله جريزمان، ليحرز أول أهدافه فى آخر ست مباريات. وشارك جريزمان كبديل أمام دورتموند، بعد إصابة عثمان ديمبلى، الذى سيغيب عن لقاء أتلتيكو، وهو الأمر الذى يؤكد مشاركة نجم الروخى بلانكوس السابق فى اللقاء. ويحتل برشلونة صدارة الدورى، برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، بينما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع، برصيد 25 نقطة. Advertisements ويواجه أتلتيكو مدريد موسما صعبا، حيث جاءت الخسارة أمام يوفنتوس (1-0)، الثلاثاء الماضى، فى دورى أبطال أوروبا، لتترك الفريق بحاجة للفوز على لوكوموتيف موسكو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليضمن التأهل للأدوار الإقصائية. وسيكون لدى ريال مدريد الفرصة للانفراد بصدارة الدورى، بفارق ثلاث نقاط، عندما يحل ضيفا على ألافيس، السبت. وتعادل الريال مع باريس سان جيرمان (2/2)، الثلاثاء الماضى، حيث قدم الفريق أفضل أداء له خلال الولاية الثانية لزيدان، لمدة 80 دقيقة، قبل أن يتلقى هدفين فى الدقائق الأخيرة. وسجل الملكى 20 هدفا خلال آخر ست مباريات، فى كافة المسابقات، وأخيرا بدأ يستعيد أفضل مستوياته. وسيغيب عن الميرنجى فى المباراة المقبلة إيدين هازارد، الذى تعرض لإصابة فى الكاحل ضد سان جيرمان. وفى بقية منافسات هذه الجولة، يلتقى سيلتا فيجو مع بلد الوليد، وريال سوسيداد مع إيبار، وريال مايوركا مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع فياريال، وإشبيلية مع ليجانيس، وأتلتيك بلباو مع غرناطة، وإسبانيول مع أوساسونا، وخيتافى مع ليفانتى.

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