شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمصالحة الجماهير على حساب مازيمبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عند الثالثة عصر اليوم السبت، اختبارًا غاية في القوة والصعوبة عندما يحل ضيفًا على نظيره مازيمبى الكونغولى، في افتتاح مشواره بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك على أرض ملعب تى بى مازيمبى بمدينة لوبومباشى الكونغولية، وسط حضور جماهيرى يقدر بـ18 ألف متفرج.

وتشهد مباريات الزمالك مع الفرق الكونغولية وخصوصا مازيمبى أهمية وعناية خاصة، فعلى مدار تاريخ المواجهات لعب المارد الأبيض أمام الفرق الكونغولية 14 مباراة، فاز في 4 وتعادل 3 وخسر 7 مباريات، فيما جمعت المواجهات المباشرة بين الزمالك ومازيمبى في 6 لقاءات قبل مواجهة اليوم، ابتسم فيها الحظ لبطل الكونغو بـ3 انتصارات، فيما حقق الأبيض الفوز مرة واحدة، وتعادلا مرتين، كما يتفوق مازيمبى بإحرازه 6 أهداف في مرمى الأبيض، مقابل 4 أهداف للاعبى الزمالك في مرمى مازيمبى.

التقى الفريقان لأول مرة في نسخة 2002 وتحديدا في نصف نهائى دورى الأبطال وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، سجل للزمالك عبدالحليم على، وفى لقاء العودة نجح الزمالك في تحقيق فوزه الوحيد على بطل الكونغو بهدفين دون رد، سجلهما حسام حسن، ليصعد إلى نهائى دورى الأبطال الذي توج به في النهاية على حساب الرجاء المغربى.

وتحمل آخر مواجهة للفريقين في لوبومباشى ذكرى سيئة للأبيض عندما خسر بهدف نظيف في مباراة دور المجموعات التي جمعت بينهما في الثامن من أغسطس نسخة 2014، فيما انتهت آخر مواجهة بينهما على استاد الإسكندرية في 27 يوليو 2014 بالتعادل السلبى.

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استعد «المارد الأبيض» لمباراة اليوم جيدا من خلال سفره مبكرا إلى الكونغو قبل المباراة بـ3 أيام، فضلا عن توجه البعثة إلى إثيوبيا لقضاء يوم كامل بها ومنها إلى لوبومباشى لتفادى تعرض اللاعبين للإجهاد من السفر المباشرة 12 ساعة، خصوصا في ظل ضيق الوقت بعد مواجهة إنبى في الدورى المحلى، والتى تعثر فيها الفريق بهزيمة غير متوقعة بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة اليوم فرصة أمام الصربى ميتشو وكتيبة لاعبيه لمصالحة الجماهير البيضاء بتحقيق نتيجة إيجابية تمكن الفريق من المضى قدما نحو المنافسة على التأهل من هذه المجموعة لدور ربع النهائى، وأعلن الصربى ميتشو وجهازه المعاون حالة الطوارئ داخل تدريبات الفريق التي خاضها هنا في الكونغو والتى تدرب خلالها الفريق مرتين على ملعب المباراة ذى النجيل الصناعى.

وأعلن الجهاز الفنى جاهزية جميع اللاعبين ووصولهم لأعلى فورمة فنية وبدنية، خصوصًا بعدما تدرب الفريق مرتين على ملعب المباراة في نفس التوقيت، وتم تجهيز أحمد سيد «زيزو» ليكون بديلا لطارق حامد في وسط الملعب بجوار فرجانى ساسى بعدما تضاءلت فرص لحاق طارق بالمباراة بسبب آلام الظهر التي يعانى منها وفشله في اجتياز الاختبار الطبى، أمس، وإن كانت هناك محاولات ضعيفة للغاية لإمكانية لحاقه باللقاء، فيما اطمأن الجهاز الفنى على جاهزية الثنائى يوسف أوباما وعبدالله جمعة، وتأكد مشاركتهما.

وطالب المدير الفنى مدافعيه محمود علاء وحمدى الونش ولاعبى خط الوسط بالتركيز الشديد خلال المباراة وطالبهم بإحكام المراقبة على مفاتيح لعب المنافس، خصوصا جاكسون موليكا ولينفورد كالابا وتورك جبرين وكريستين كوفى، لاعب منتخب كوت ديفوار.

وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد، محمود علاء، حمدى الونش «محمد عبدالغنى»، حمدى النقاز، عبدالله جمعة «محمد عبدالشافى»، فيرجانى ساسى، أحمد سيد «زيزو»، يوسف أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، مصطفى محمد.