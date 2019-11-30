شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستقر على رحيل «جيرالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على الاستغناء عن الأنجولى جيرالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في حال التعاقد مع مهاجم إفريقى متميز، بناءً على طلب من الجهاز الفنى، وفاضل فايلر والجهاز المعاون له بين اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق، واستقر في نهاية المطاف على رحيل جيرالدو.

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ووفقاً لوكيل اللاعب، فإن جيرالدو أصبحت أيامه معدودة في الأهلى بعدما خرج من حسابات فايلر، الفترة الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا من أحد الأندية البرازيلية، وآخر خليجى، ولكن اللاعب يفضل الرحيل لبلاد السامبا.

من جهة أخرى، تعود بعثة الفريق الكروى من تونس، اليوم السبت، بعد مواجهة النجم الساحلى، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد، استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام بنى سويف في كأس مصر، المقرر لها، الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.