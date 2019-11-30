شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر من النجم الساحلي 1-0 بـ«مجموعات» دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للخسارة من نظيره النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد رادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تسبب حكم المباراة البوتسواني جوشوا أومدو، في توتر المباراة من بدايتها بعدما أشهر البطاقة الحمراء لأيمن أشرف، مدافع الفريق، في الدقيقة 13، بداعى إعاقة لاعب النجم، وتغاضى عن احتساب بعض الأخطاء لصالح لاعبي الأهلي.

ورغم النقص العددي في صفوف الفريق إلا أن الأهلي تواجد داخل منتصف ملعب النجم.

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بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد مجدي قفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

وفي الدقيقة 30 أجرى فايلر أول التغييرات للأهلي بنزول محمد هاني وخروج وليد سليمان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ومن خطأ مشترك لدفاع الأهلي تقدم ياسين الشيخاوي لفريق النجم في الدقيقة 49.

حاول الأهلي العودة للمباراة بتكثيف الهجوم عن طريق نزول وليد أزارو بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 68 أجرى الأهلي التغيير الثالث بخروج معلول للإصابة ونزول ديانج، وسيطر الأهلي على الكرة دون تشكيل خطورة لينتهي اللقاء بهزيمة الأهلي من النجم الساحلي 1-0.

بتلك النتيجة يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بالمجموعة خلف الهلال السوداني بفارق الأهداف، فيما يقبع الأهلي في ذيل الترتيب بدون رصيد.