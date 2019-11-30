«هيئة الرياضة» توقع مع أرامكو شريكاً أساسياً لـ«كأس الدرعية للتنس»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم (الجمعة)، التوقيع مع شركة «أرامكو» السعودية شريكاً أساسياً لكأس الدرعية للتنس، ضمن فعاليات «موسم الدرعية». وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: «نفخر بمشاركة أرامكو السعودية في كأس الدرعية للتنس.. لنعمل معاً على إشراك وإلهام المجتمع في المملكة من خلال رياضة التنس». وأشار إلى أن استضافة حدث دولي للتنس في المملكة لأول مرة تعد علامة فارقة في بلادنا، باعتباره استثماراً في الرياضة والمواهب.



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