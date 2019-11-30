شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الحكم "دبح" الأهلى.. والخسارة غير مستحقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن المارد الأحمر لم يستحق الهزيمة التي مني بها أمام النجم الساحلي، في دوري أبطال افريقيا.
واعتبر جمعة أن الخسارة جاءت بسبب أخطاء الحكم البوتسوانى في اللقاء الذى دبح الأهلى، موضحا أن طرد أيمن أشرف تقدير خاطئ من الحكم، بالإضافة الى سياسة تكبيل لاعبى الأهلي فى اللقاء، باحتساب أخطاء غريبة وغير مفهومة.
وأثنى الصخرة على روح وأداء لاعبي الأهلى في المباراة، وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة لادارك التعادل، رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 13 من اللقاء.
وأضاف نجم الأهلي السابق، أنه لم يُعجب بأداء بعض اللاعبين، مثل رمضان صبحي الذي ظهر عليه التسرع في انهاء الهجمات، وفقد بذلك الأهلي خطورته المعروفة.
وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.
وخاض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي، وفي الوسط عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، وثلاثي الخط الهجومي رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.
فيما دخل النجم الساحلي بتشكيل مكون من، أشرف كرير فى حراسة المرمى، وخماسي الدفاع وجدى كشريدة، مرتضى بن ونّاس، عمار الجمل، وعمر كوناتى، وزياد بوغطاس، وفي الوسط الثلاثي مالك بعيو، ومحمد المثنانى، وماهر الحنّاشى، وفى الهجوم كلا من ياسين الشيخاوى، أنيس سالتو.
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