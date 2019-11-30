وائل جمعة: الحكم "دبح" الأهلى.. والخسارة غير مستحقة...

جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن المارد الأحمر لم يستحق الهزيمة التي مني بها أمام النجم الساحلي، في دوري أبطال افريقيا.

واعتبر جمعة أن الخسارة جاءت بسبب أخطاء الحكم البوتسوانى في اللقاء الذى دبح الأهلى، موضحا أن طرد أيمن أشرف تقدير خاطئ من الحكم، بالإضافة الى سياسة تكبيل لاعبى الأهلي فى اللقاء، باحتساب أخطاء غريبة وغير مفهومة.

وأثنى الصخرة على روح وأداء لاعبي الأهلى في المباراة، وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة لادارك التعادل، رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 13 من اللقاء.

وأضاف نجم الأهلي السابق، أنه لم يُعجب بأداء بعض اللاعبين، مثل رمضان صبحي الذي ظهر عليه التسرع في انهاء الهجمات، وفقد بذلك الأهلي خطورته المعروفة.

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