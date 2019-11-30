شكرا لقرائتكم جاريدو يسجل اول فوز له مع النجم امام الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسرالنادي الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

و يعد ذلك اول فوز للمدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو مع النجم الساحلي بعد استلامه مهمة تدريب الفريق التونسي مؤخراً

وسجل ياسين الشيخاوى الهدف الأول للنجم الساحلي التونسى فى مرمى النادي الأهلي بالدقيقة 50 من اللقاء، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.

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و تلك هي أول هزيمة للمدرب السويسري فايلر مع الأهلي منذ توليه مسئوليه المارد الأحمر، و اول هزيمة ايضاً للأهلي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم.