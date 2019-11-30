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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا



طوى الأهلى سريعا صفحة النجم الساحلي والهزيمة بهدف دون رد على ملعب رادس وبات يترقب المواجهة المقبلة في دوري الأبطال.

وخسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا



وستكون المباراة المقبلة للأهلي في البطولة أمام فريق الهلال السوداني على ملعب السلام بالقاهرة مساء يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.

موعد مباراة الاهلي المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا



كتيبة رينيه فايلر ستدخل المباراة وعينها على الانتصار ولا شيء سواه حتى لا تدخل في الحسابات المعقدة، فهزيمة أخرى تعني وصول الهلال إلى النقطة السادسة إلى جانب تواضع بلاتينيوم مما سيجعل النجم على الأرجح في الصدارة بست نقاط أيضًا.

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مباريات الهلال والأهلي دائما مثيرة سواء في القاهرة أو أم درمان، مما يجعل الجميع ينتظر مباراة مثيرة للغاية بين عملاقي مصر والسودان.

وخاض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، وثلاثي الخط الهجومي رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.

فيما دخل النجم الساحلي بتشكيل مكون من، أشرف كرير فى حراسة المرمى، وخماسي الدفاع وجدى كشريدة، مرتضى بن ونّاس، عمار الجمل، وعمر كوناتى، وزياد بوغطاس، وفي الوسط الثلاثي مالك بعيو، ومحمد المثنانى، وماهر الحنّاشى، وفى الهجوم كلا من ياسين الشيخاوى، أنيس سالتو.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم مع الاهلي والنجم الساحلي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.