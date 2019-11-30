شكرا لقرائتكم Al-Ahly .. الهزيمة الأولى لفايلر مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل ياسين الشيخاوى الهدف الأول للنجم الساحلي التونسى فى مرمى النادي الأهلي بالدقيقة 50 من اللقاء، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.

و يعد ذلك أول هزيمة للمدرب السويسري فايلر مع الأهلي منذ توليه مسئوليه المارد الأحمر، و اول هزيمة ايضاً للأهلي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم.

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و يعد ذلك اول هدف يسكن شباك الأهلي خلال منافسات البطولة، حيث تأهل الاهلي لدور المجموعات بعدما تغلب على فريق إطلع برة من جنوب السودان ذهاباً و اياباً بنتيجة 13-0، ثم في لقاء دور الـ 32 تخطى فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مجموع المباراتين 6-0، ويعد حسين الشحات هو هداف النادي الأهلي برصيد 4 أهداف.