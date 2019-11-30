شكرا لقرائتكم وائل جمعة: فايلر تعامل مع لقاء النجم الساحلي بذكاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق عن خيارات السويسري رينيه فايلر والتشكيل الذى لعب به والتغييرات التي اجراها أمام النجم الساحلي في دوري أبطال افريقيا.

وخسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة أن فايلر تعامل مع المباراة في ضوء المتاح وما فرضته عليه متغيرات المباراة موضحا أن الطرد المبكر اضطر المدرب السويسري الى تغيير طريقة اللعب بالإضافة إلى توقيت الهدف المبكر غير من حساباته الفنية وزاد على ذلك إصابة على معلول وخروجه من اللقاء.

واعتبر جمعة أن الأداء الذى قدمه الأهلي في اللقاء بشكل متوازن بين الهجوم والدفاع بعد الطرد يثبت أن فايلر ادار المباراة بكفاءة عالية في ظل النقص العددي والاصابات.

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وقال الصخرة أنه يثق في فوز ألأهلى على الهلال وبلاتينيوم داخل وخارج الملعب وتصدر المجموعة على حساب النجم الساحلى والفريق السودانى الذى نجح في اعتلاء الصدارة بعد الجولة الأولى.

وخاض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، وثلاثي الخط الهجومي رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.

فيما دخل النجم الساحلي بتشكيل مكون من، أشرف كرير فى حراسة المرمى، وخماسي الدفاع وجدى كشريدة، مرتضى بن ونّاس، عمار الجمل، وعمر كوناتى، وزياد بوغطاس، وفي الوسط الثلاثي مالك بعيو، ومحمد المثنانى، وماهر الحنّاشى، وفى الهجوم كلا من ياسين الشيخاوى، أنيس سالتو.