يوسيب: النصر قادر على حسم التأهل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد يوسيب أومرتشين تشيكو المدرب المساعد للنصر أن «العميد» سيلعب لهدف واحد هو الفوز؛ لأنه الوسيلة الوحيدة للتأهل إلى ربع النهائي.

وتابع: الظفرة من الفرق الجيدة، يمتلك مدرباً مميزاً وقد استمر معه منذ الموسم الماضي إضافة إلى لاعبين رائعين، وسيدخلون المباراة تحت ضغوط أقل؛ لأن الفوز أو التعادل سيساعدهم على التأهل.

وختم يوسيب حديثه قائلاً: الضغوط تختلف من مباراة لأخرى؛ لكن في هذه المباراة لا وجود للضغوط، نحن أمامنا فرصة واحدة للتأهل، وهي تحقيق الفوز؛ لذلك سنقدم كل ما لدينا في هذه المباراة؛ من أجل الانتصار، والحصول على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني في البطولة.