اتحاد الجودو يحتفل بيوم الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بمقره في أبوظبي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني، والذي شارك فيه جمع كبير من موظفي الاتحاد، وعدد من موظفي وزوار ديوان الزكاة في أبوظبي، بجوار مقرهم..

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات، حيث ردد الحضور النشيد الوطني بصوت واحد، معربين عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المناسبة العزيزة الغالية على قلوب الجميع مستذكرين السيرة العطرة للآباء المؤسسين.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أن اليوم الوطني يمثل الكثير بالنسبة لأبناء دولة الإمارات والمقيمين الذين شاركوا أبناء الدولة احتفالاتهم، حيث إن يوم الوطن مناسبة عظيمة.