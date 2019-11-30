الفهيم يمثل الإمارات في اجتماعات غرب آسيا للترايثلون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمعية الإمارات للترايثلون عن مشاركتها في اجتماع المكتب التنفيذي لغرب آسيا للترايثلون الذي سيقام في البحرين في الثالث من ديسمبر القادم، وذلك تزامناً مع إقامة بطولة غرب آسيا للترايثلون القادمة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

وأعلنت الجمعية أن رئيس مجلس الإدارة خالد عبدالكريم الفهيم سيمثل دولة الإمارات في الاجتماع المقبل الذي سيتضمن جدول الأعمال بحضور الشيخ فهد جابر العلي الصباح رئيس اتحاد غرب آسيا والذي سيشهد انتخاب رئيس جديد للاتحاد بعد اعتذار الشيخ فهد الصباح عن استكمال مهمته الحالية إضافة إلى توزيع المهام وتحديد اللجان للفترة المقبلة.

ويشهد الفهيم منافسات البطولة التي يشارك بها نخبة كبيرة من الأبطال الدوليين فضلاً عن لاعبي الإمارات، ويغادر منتخب الإمارات للترايثلون إلى المنامة بعد غد للمشاركة بمنافسات البطولة ببعثة تضم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد جبر الحاج، وعضو مجلس الإدارة أسماء يوسف الجناحي، والمدربين البرازيلي جواو والبرتغالي فيليبي، بينما سيمثل المنتخب كل من اللاعبين فارس سالم الزعابي، وسيف على السماحي، ومحمد عبدالله الغافري.