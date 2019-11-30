شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة القبيسي تتألق وتتصدر تجارب الفورمولا4 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت آمنة القبيسي، أول سائقة إماراتية لسيارات السباق، المشجعين المحليين في حلبة مرسى ياس الفرح بتصدرها التجارب التأهيلية لسباق فورمولا 4 الإمارات الذي يقام ضمن عطلة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وأظهرت السائقة الإماراتية الشابة البالغة من العمر 19 عاماً قدرتها القوية على المنافسة مع انطلاق فعاليات المسابقة في حلبة مرسى ياس، إذ تصدرت آمنة جلسة التجارب الحرة الأولى التي جرت أمس، لتتصدر بعد منافسة شديدة ترتيب التجارب التأهيلية التي تحدد موقع الانطلاق في سباق فورمولا 4 الإمارات الرئيسي الذي يقام اليوم السبت.

وقد كانت آمنة وشقيقتها حمدة القبيسي هما أول المنطلقين على مسار حلبة مرسى ياس في حصة التجارب الحرة الأولى، لتوجها رسالة قوية لجميع منافسيهما ومن ثم توجتا مجهودهما بالحصول على المركزين الأول والثاني توالياً في حصة التجارب الحرة.

وتقدمت آمنة، صاحبة الخبرة الأكبر على شقيقتها الصغرى بزمن قدره 1.1 ثانية، وسجلت زمنًا قدره 2:14.104.

وكان السائق أليكس كونور الوحيد القادر على تفريق الشقيقتين، إلا أن ذلك كان مؤقتًا إذ عادت حمدة لتتفوق عليه وتحتل المركز الثاني مجددًا وراء شقيقتها.

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وكان من المفترض أن يكون زمن التجارب التأهيلية هو 30 دقيقة ولكن الوقت الفعلي للتجارب كان 13 دقيقة فقط بعد رفع العلم الأحمر جراء انزلاق سيارة لوغان هانا وارتطامها بالحاجز معلنًا انتهاء الحصة مبكرًا.

وقد تحطم نظام التعليق للإطار الأمامي اليساري لسيارة السائقة الأسكتلندية صاحبة السيارة رقم 9 من فريق دريم ريسينغ عقب اصطدامها بالحاجز الموازي لمسار الحلبة عند المنعطفين 5 و6 قبل أن تتوقف على المسار. وقبل هذه الحادثة بفترة وجيزة، تحطم الجناح الأمامي لسيارة السائقة السعودية ريما الجفالي عقب اصطدام سيارتها بالحاجز.

أما في التجارب الرسمية، فقد احتدم التنافس بين آمنة القبيسي ونيكولا مارينانجيلي لتحديد مراكز خط الانطلاق للسباق الرئيسي اليوم.

واستطاعت الإماراتية آمنة القبيسي الفوز بصدارة هذه التجارب مسجلة زمنًا قدره 2:123727 بفارق عُشر من الثانية فقط عن الإيطالي.

وقد حاول السائق تيمين فان دير هيلم من فريق إكسل موتورسبورت المنافسة منذ البداية في الحصول على المركز الأول، لكنه أنهى التجارب في المركز الثالث بفارق أربعة أعشار من الثانية عن المتصدر.

وجء أليكس كونور في المركز الرابع، في حين لم تتمكن حمدة القبيسي من تكرار إنجازها في التجارب الحرة واكتفت بتحقيقها المركز الخامس بفارق ثانية واحدة عن شقيقتها آمنة صاحبة المركز الأول.