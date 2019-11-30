الشارقة يستضيف شباب الأهلي في قمة دوري اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

يلتقي فريقا الشارقة وشباب الأهلي في الخامسة من مساء اليوم على ملعب صالة نادي الشارقة في قمة الدور الأول من دوري كرة اليد ضمن مباريات الأسبوع الثامن من دوري الأقوياء، وتعد مباراة اليوم بمثابة مواجهة فض الاشتباك بين الفريقين اللذين يتساويان في النقاط بواقع 21 نقطة لكل منهما، حيث فاز كل واحد منهما في 7 مباريات سابقة والفائز اليوم سينفرد بالصدارة، وتستكمل مباريات الجولة الثامنة بمواجهات العين مع النصر، والوحدة مع الظفرة، وبني ياس مع الجزيرة، ومليحة مع الوصل.

أما التعادل فسيبقي الأمور كما هي عليه، إلى حين موعد تجدد لقاء الفريقين في الدور الثاني لأن المواسم الأخيرة أثبتت أنه لا يوجد فريق في الساحة يستطيع هزيمة الشارقة أو شباب الأهلي المحتكرين لألقاب اللعبة طوال السنوات الماضية ودون أي منافسة أو حتى فريق مؤثر في المنافسة، إذ ظلت بقية الفرق تقف موقف المتفرج على الشارقة وشباب الأهلي وهما يحلقان بالألقاب ويواصلان الانتصارات على الجميع ويتبادلان الصعود إلى منصة التتويج، علماً أن أندية النصر والجزيرة والعين والوصل كانت من الفرق التي يشار إليها بالبنان في اللعبة وكثيراً ما كانت تشكل حجر عثرة أمام شباب الأهلي والشارقة، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح طريق العملاقين سهلاً أمام كل الفرق، وأصبح لا يوقف الشارقة إلا شباب الأهلي، والعكس هو الصحيح، لدرجة أن المسابقة لا تشهد أي ندية أو تقارب في المستويات إلا بين هذين الفريقين.

ويدير مباراة اليوم الثنائي محمد راشد النعيمي وإسماعيل سالم، وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس لجنة الحكام ثقته الكبيرة في جميع الحكام، وقال: «لا نعاني من أي مشاكل في التحكيم وكل شيء في إدارة المباريات تحكيمياً يسير على ما يرام ونحن في اللجنة لدينا خطط بديلة في اختيارات الحكام، وأي اثنين من حكام اللعبة بإمكانهما إدارة أقوى المباريات، ولكننا فقط نعاني من النقص في حال خوض المباريات في توقيت واحد مثل مباريات الجولة السابقة وجولة اليوم، وسنحاول معالجة المشكلة في الفترة المقبلة».