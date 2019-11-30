فوز بني ياس على الفجيرة قد يتحول إلى خسارة إدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

على الرغم من الفوز المستحق (3-1)، الذي عاد به بني ياس من «معقل الذئاب» بالفجيرة في ختام مبارياتهما بدور المجموعتين من «كأس الخليج العربي»، فإن ذلك قد يتحول إلى خسارة بسبب خطأ إداري، بعدما تقدم الفجيرة بشكوى إلى لجنة الانضباط يطالب فيها بتخسير «السماوي» بدعوى إشراكه 7 لاعبين أجانب تواجدوا في الملعب مع أواخر المباراة.

وكان بني ياس صعد إلى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه، لكن بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي قد تتحول إلى الفريق الفجراوي في حالة كسبه الشكوى التي تقدم بها عقب نهاية المباراة.

وكان بني ياس قد بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت أربعة أجانب هم الثنائي البرازيلي جواو فيكتور، ومواطنه صامويل سوزا، والإسباني بيدرو كونديو والصربي ساشا أيفكوفيتش، وفي الشوط الثاني دفع الألماني شايفر مدرب الفريق بالثلاثي المقيم البرازيلي لويس أنتونيو بديلاً لسهيل النوبي في الدقيقة 68، والفلسطيني أحمد شحده أبوناموس «من مواليد الدولة» خلفاً لمحمد المنهالي في الدقيقة 84، قبل أن يحل الجنوب إفريقي أياندا باتوسي بديلاً لسلطان الشامسي في الدقيقة 88، ليتجاوز بني ياس العدد المسموح به في المباراة «6 لاعبين أجانب ومقيمين» طبقاً للائحة المسابقة.

Advertisements

من جهته، أشاد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس بالأداء المميز الذي قدمه لاعبوه أمام الفجيرة، مشيراً إلى أن الفوز جاء بفضل روح المجموعة المترابطة التي قدمت مستوى مميزاً في المجمل العام قادهم لهذا الفوز المستحق والرائع، وأضاف: إن اللاعبين الصغار قدموا مردوداً جيداً وكانوا عند الموعد والثقة.

وأشار المدرب شايفر بعيداً عما يردده البعض بشأن الخطأ الإداري بأن «بني ياس استحق الفوز عن جدارة وقدمنا ما لدينا طوال ال90 دقيقة؛ حيث امتلكنا زمام المبادرة منذ الدقيقة الأولى ونجحنا في ترجمة الأفضلية إلى انتصار منذ الشوط الأول الذي انتهى بتقدمنا بهدفين دون رد، ويجب أن أشكر اللاعبين أصحاب الخبرة؛ لأنهم ساعدوا اللاعبين الشباب كثيراً».

روح جديدة

في الجانب الآخر، أبدى الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة استياءه وغضبه من الخسارة واستقباله لأهداف سهلة عبر أخطاء بدائية على حد وصفه، مشيراً إلى أن الفجيرة افتقد شخصيته المعهودة في مثل هذه المواقف المهمة وغابت روح الانتصار، وقال: «بهذه الوضعية التي كُنا عليها أمام بني ياس لو لعبنا لثلاثة أيام لن نستطيع الفوز».

ونوه بوقرة في ختام حديثه إلى أن الفجيرة ينتظر «هدية» في إشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه بني ياس.