شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: الظفرة لن يلعب للتعادل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن مباراة النصر تعتبر الفرصة الأخيرة لفريقه نحو الاستمرار في المنافسة، مشيراً إلى أنه سيعمل من أجل استغلال هذه الفرصة، والصعود للدور ربع النهائي من منافسة كأس المحترفين يعد نجاحاً نسبة لقوة المجموعة.
وقال رازوفيتش إن الظفرة يخوض المواجهة الأخيرة في كأس المحترفين بهدف الفوز وخطف النقاط الثلاث؛ لأن من يلعب من أجل التعادل يخسر النتيجة. وأشار الصربي إلى غياب الثلاثي البرازيلي ديجو جارديل، وسهيل المنصوري، وراشد مهير، بسبب الإصابة، إضافة إلى الثنائي الغائب منذ فترة محمد سيف وسلطان السويدي. من ناحيته، وصف العماني عمران الجساسي لاعب الظفرة المباراة بالصعبة؛ لأنها جواز مرور لكلا الفريقين للدور الثاني من المسابقة، مؤكداً أن لاعبي الظفرة لديهم رغبة كبيرة في تجاوز المنافس وخطف بطاقة التأهل.
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