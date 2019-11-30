سباق تكريمي احتفاءً بذكرى الراحل تشارلي وايتينغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق تي في تايجرز الفوز في سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم أمس الأول خلال سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لعام 2019 تكريماً لذكرى رحيل مدير سباقات الفورمولا 1 تشارلي وايتينغ.

واستضافت حلبة مرسى ياس سباق الدراجات الهوائية لتكريم ذكرى رحيل مدير سباقات الفورمولا 1 تشارلي وايتينغ، الذي وافته المنية أثناء سباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن بوقت سابق من العام الحالي بعد مسيرة مهنية طويلة في عالم رياضة السيارات استمرت لأكثر من 40 عاماً.

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وشارك في سباق ذكرى تكريم تشارلي وايتينغ جميع فرق الفورمولا1 وفورمولا2 وفورمولا 4 الإمارات المشاركة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، إضافة إلى فريق يتكون من أعضاء طاقم العمل لدى حلبة مرسى ياس.

وأقيم السباق على مسار سباقات الفورمولا1 البالغ طوله 5.5 كيلومتر ويتكون كل فريق من الفرق المشاركة من 5 متسابقين يخوضون السباق الذي أقيم بأسلوب التتابع لإكمال 10 لفات على مسار حلبة مرسى ياس.

وفي نهاية المطاف فاز فريق تي في تايجرز بالمركز الأول بعد منافسة حماسية تفوقوا فيها على بقية الفرق المشاركة في السباق، ليحتل مركز الصدارة على منصة تتويج الفورمولا 1 تزامناً مع اقتراب انطلاق سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، فيما احتل فريق ذا ريد بولز المركز الثاني بينما احتل المركز الثالث فريق أعضاء طاقم العمل لدى حلبة مرسى ياس.