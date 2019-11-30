شكرا لقرائتكم خبر عن كأس اليوم الوطني للقدرة بالوثبة ينطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ينطلق اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة سباق اليوم الوطني 48 للقدرة لمسافة 120 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
ينظم السباق نادي أبوظبي للفروسية، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ورصدت للسباق 6 سيارات دفع رباعي جوائز للفائزين بالمراكز الستة الأولى مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.
وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وذلك بترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، أما المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم تم ترسيمها باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 25 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم والتي تحدد الترتيب النهائي والفائزين الستة بجوائز السباق.
ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أي وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من ضوابط الأمن والسلامة للفرسان والخيول والمشاركة وتنظيم السباق بشكل جيد.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس اليوم الوطني للقدرة بالوثبة ينطلق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.