جائزة «دبي إكس كات» تعانق الجمهور في شاطئ جميرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تشهد شواطئ جميرا في دبي، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر، انطلاق منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019.

وأنهت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الفعاليات، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة.

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وتحظى منافسات جائزة دبي -إكس كات- 2019 بمشاركة عالمية كبيرة، تتمثل في وصول عدد الزوارق إلى 13 فريقاً عالمياً من مختلف قارات العالم، وكشفت اللجنة المنظمة عن اختيار موقع السباق، حيث تنتقل المنافسات في النسخة المرتقبة لمكان جديد يشهد منافسات الزوارق السريعة -إكس كات- للمرة الأولى وهو شاطئ جميرا خلف مركز صن سيت للتسوق، والذي سبق أن استضاف فعاليات رياضية بحرية مثل بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية وبطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات إن اختيار الموقع الجديد لإقامة منافسات جائزة دبي للزوارق السريعة -إكس كات- يأتي التزاماً من النادي من أجل إكساب الحدث أهمية، وجعله قريباً إلى الجمهور المحب للبحر والرياضات المثيرة.

وأوضح أن الموقع الجديد يعتبر مثالياً ومتميزاً للغاية، كونه يمثل إحدى الوجهات المهمة على شاطئ جميرا المتميز والمكتظ بالجمهور وعشاق ممارسة الرياضة بشكل عام، كما يوجد مكان متميز لرؤية ومتابعة السباق عن قرب، وذلك لميزة «الكورس» والمسار الذي يجعل الجميع يتابع الفعاليات عن كثب.