مارثا أرابيا يتوج بدوري T10 للكريكيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي فريق مارثا أرابيا بكأس بطولة T10 الدولية للكريكيت، التي جرت على مدار 10 أيام، وشهدت مشاركة أقوى الفرق الآسيوية في مجال اللعبة، مما أسهم في حضور جماهيري كبير واستثنائي لها من قبل الجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة.

وجاء الختام وسط حضور 80 ألف مشجع اكتظت بهم مدرجات استاد زايد الدولي للكريكيت في العاصمة أبوظبي، وكان الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت افتتح البطولة رسمياً قبل 10 أيام.

وبفوز فريق مارثا أربيا بالمركز الأول حصل على 100 ألف درهم، إلى جانب كأس البطولة، وحصد فريق جلاديتورز الوصيف 50 ألف درهم، وحصل بنجالا تايجرز على المركز الثالث و25 ألف درهم، ونال اللاعب كريسلين لاين جائزة أفضل «باتمان» بعد حصوله على أكثر النقاط في البطولة.

وأقيمت البطولة بدعم دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس الإمارات للكريكيت.

وكان مجلس الإمارات للكريكيت منح ترخيص إقامة البطولة لمدة 4 سنوات لصالح شركة «تي 10 سبورتس مانجمنت»، بترخيص من «مجلس الإمارات للكريكت»، وهو أول دوري تُلعب مبارياته بنظام عشر جولات لكل فريق يحظى باعتراف «المجلس الدولي للكريكت»، وهو الجهة المشرفة على اللعبة على المستوى العالمي.