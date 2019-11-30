مبـاريـات تحديـد مصـير الظفرة والنصر والوصل اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تتحدد اليوم هوية آخر بطاقتين إلى الدور ربع النهائي بإقامة 3 مباريات في ختام دور المجموعات تبرز منها قمة الظفرة مع النصر، بينما يحل الجزيرة ضيفاً على اتحاد كلباء.

أما في المجموعة الثانية، فسيخوض الوصل لقاء تحديد مصير أمام ضيفه عجمان.

في لقاء هامشي، يحل فريق الجزيرة صاحب 7 نقاط في السادسة مساء اليوم ضيفاً على اتحاد كلباء في استاد عجمان بحثاً عن نيل العلامة الكاملة وتثبيت موقعه ثالثاً في جدول الترتيب، بعدما ضمن تأهله رسمياً في حين ودع اتحاد كلباء.

وستكون المباراة الأهم لليوم في ملعب حمدان بن زايد في السادسة مساء، حين يلتقي الظفرة مع النصر في موقعة سيكون الفائز منها سعيداً بنيل بطاقة الترشح إلى ربع النهائي.

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ويملك الظفرة 7 نقاط والنصر 5، لذلك فإن الظفرة يكفيه التعادل للحاق بركب المتأهلين من المجموعة (العين وشباب الأهلي والجزيرة).

أما النصر فلا بديل له عن الفوز، حتى يحجز مقعداً له بين الأندية الثمانية الكبار، علماً أن «العميد» سيلعب بغياب مديره الفني الكرواتي غوريتش بسبب سفره إلى بلاده لوفاة والده.

وسيكون اللقاء الثالث مهماً للوصل خامس المجموعة الثانية (7 نقاط) حين يستقبل على أرضه في زعبيل في الثامنة والنصف مساء اليوم عجمان الأخير (3 نقاط).

ويأمل الوصل بتحقيق التعادل أو الفوز الذي يضمن له الصعود مباشرة دون النظر إلى أي حسابات أخرى، متعلقة بشكوى الفجيرة ضد بني ياس بعد مباراتهما أمس الأول.

ويعول «الإمبراطور» على قدرات النجم البرازيلي ليما، بينما سيعمد المدرب الروماني ريجيكامب إلى الزج بأفضل العناصر مع تشديد على ضرورة الحد من خطورة هجوم المنافس البرتقالي الذي سيلعب مباراة تأدية واجب دون أي ضغوط بعد وداع البطولة لاحتلاله المركز الأخير برصيد 3 نقاط.