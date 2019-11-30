شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ترفيهية لرواد السباق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف حلبة مرسى ياس مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية التي تضفي المزيد من المتعة لرواد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 والتي تلبي مختلف الأذواق لجميع الفئات من زوار الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة القادمين من مختلف أنحاء العالم.
ويقدم السباق لحاملي التذاكر مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والعروض التفاعلية، بالإضافة إلى عروض موسيقية حية تحييها مجموعة من فناني الشوارع والراقصين، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ألذ الأطباق والمأكولات التي تزود رواد الحدث بالطاقة على مدار اليوم، والعديد من الأنشطة غيرها في منطقة الواحات في حلبة مرسى ياس.
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