فوز الدفاع المدني بلقب المؤسسات الحكومية لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بلقب النسخة ال 21 من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وإشراف مجلس الشارقة الرياضي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. شهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والعقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وممثلو الدوائر الحكومية.

وثمن الشيخ صقر بن محمد القاسمي جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم مثل هذه البطولة وما تحققه من نجاح كبير، مشيراً إلى أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعتبر وجهة حضارية للإمارة الباسمة لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع ويساعد على كسر الروتين اليومي للعاملين مما يسهم في زيادة الإنتاجية والتميز.

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وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن ما تحققه البطولة من نجاحات إنما هو ثمرة التعاون بين ناديي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة محققة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية بالشارقة، مثمناً النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة، والتي جمعتهم في لقاءات ودية خارج أوقات العمل الرسمية، ووجه ابن خادم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الرائد في الإشراف على كافة الفعاليات الرياضة بالشارقة والتعاون الدائم مع النادي لإنجاح أنشطته.

وعبر العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عن سعادته بفوز الدفاع المدني بلقب البطولة، مشيداً بالدور المجتمعي للدفاع المدني بالشارقة وأهمية المشاركة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الشارقة، مشيراً إلى أن نادي موظفي الشارقة يعتبر متنفساً جيداً للعاملين بها من أجل ممارسة هواياتهم. على خط آخر، حصل فريق هيئة الطرق والمواصلات على المركز الثالث إثر فوزه على أكاديمية العلوم الشرطية، وفاز عصام علاء من الإدارة العامة للدفاع المدني بجائزة أفضل لاعب، ومحمد سلامي من الخدمات الاجتماعية بجائزة هداف البطولة، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى زاهر عبد المجيد عبد المؤمن من الإدارة العامة للدفاع المدني.

كما فاز بجائزة أفضل إداري في البطولة محمد يوسف من دائرة الخدمات الاجتماعية، ونال جائزة أفضل مدرب محمد سلطان مدرب فريق الدفاع المدني، وفازت أكاديمية العلوم الشرطية للفوز بلقب الفريق المثالي في البطولة.