الرمادي: «اللعب النظيف» هدف عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن المباراة أمام الوصل عادية بعد وداع «البرتقالي» للبطولة، لكن أهميتها تكمن في أنه كمدرب يجهز لاعبين للدوري، والفريق يلعب من أجل «اللعب النظيف» كما فعل الموسم الماضي.

وتابع: أهم شيء في كرة القدم أن تلعب بشرف، عندما لا تكون بحاجة للمباراة وتلعب بجدية، الوصل ناد كبير ويمكن يكسب أي فريق، لكن نحن سنلعب اللقاء من أجل عدم ظلم أي فريق على حساب آخر.

واعتبر أن فترة التوقف الماضية كانت جيدة للفريق الذي دخل مؤخراً في معسكر داخلي سيختتم اليوم بعد المباراة، على ان يكون هناك معسكر داخلي آخر من أجل الإعداد للدوري. من جهته، قال وحيد إسماعيل مدافع عجمان ولاعب الوصل السابق إن «البرتقالي» سيؤدي بقوة رغم خروجه ووداعه كأس الخليج العربي.