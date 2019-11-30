شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: مواجهة الجزيرة اختبار للدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”
أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أهمية مباراة الجزيرة الليلة؛ بوصفها فرصة جيدة لاستكمال التحضيرات قبل العودة إلى منافسات الدوري الذي يمثل الغاية الكبرى لفريقه عبر تهيئة اللاعبين، ومعالجة الأخطاء والهفوات، فضلاً عن كسب المزيد من الثقة.
وأضاف: إن فترة التوقف كانت مفيدة لزيادة معدلات التجانس والانسجام والتعرف أكثر إلى الفريق، لافتاً إلى أن الفرصة متاحة اليوم لإشراك عدد من اللاعبين الشباب؛ لإثبات وجودهم وإظهار إمكاناتهم أمام منافس قوي.
من جانبه، أكد اللاعب عبد السلام محمد أن مباريات الدوري هي الأهم لكن هذا لا يمنع أن يقدم الفريق أفضل ما لديه اليوم؛ من أجل تحقيق الفوز الأول في المسابقة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني بقيادة الأوروغوياني داسيلفا واهتمامه بجميع اللاعبين.
تجدر الإشارة إلى أن مباراة اتحاد كلباء والجزيرة اليوم ستلعب على استاد راشد بن سعيد في عجمان؛ نظراً لانشغال ملعب كلباء بأعمال الصيانة.
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