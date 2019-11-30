شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الذيد على مسافي.. والتعاون يحبط الحمرية بالتعادل 2-2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

خيمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة التعاون وضيفه الحمرية الذي سجل هدفيه البرازيلي ليوان سانتوس، وعلي عبد الرحمن، في الدقيقتين 45 و82، وأحرز للتعاون التونسي حسين المسعدي (ركلة جزاء) وكوفي ميشاك في الدقيقتين 55 و77، ليصل الحمرية الذي فشل في تحقيق الفوز حتى الآن، وتعادل 3 مرات، برصيده إلى 3 نقاط، والتعاون إلى نقطة.

وتختتم الجولة الرابعة اليوم بإقامة ثلاث مباريات، مصفوت ودبا الفجيرة في الخامسة إلا ثلثاً، والبطائح والعروبة في التوقيت نفسه، ودبا الحصن مع الإمارات في الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة.

وفي ملعب مصفوت يحل دبا الفجيرة ضيفاً ثقيلاً على «القناصة» في مباراة تعد طريقاً لاتجاه واحد بالنسبة للطرفين، فكلاهما معني بالفوز والحصول على النقاط الثلاث، فأصحاب الأرض خسروا من دبا الحصن في آخر جولة، وهي الخسارة الأولى للفريق في البطولة بعد التعادل مع العربي، والفوز على التعاون وللقناصة 4 نقاط.

وتبدو العودة للسكة الصحيحة مطلوبة بشدة بالنسبة ل«القناصة»، قبل توقف الدوري، وكان الفريق حقق الفوز على دبا الفجيرة في بطولة الكأس، وهو يدرك أن مباراة اليوم مختلفة وأن فوزه على النواحذة في الكأس لا يعني أن مهمته ستكون سهلة في مواجهة اليوم، فدبا الفجيرة في أفضل حالاته وهو يقدم صورة مغايرة تماماً، لكن بالمقابل مصفوت أثبت أنه فريق جيد وأنه قادر على التفوق في مواجهة المرشحين، وخسارته من دبا الحصن ليست مقياساً، فهو خسر بصعوبة وقدم مباراة جيدة وبالنسبة لدبا الفجيرة، فهو في وضع يفرض عليه العودة من ملعب مصفوت بالعلامة الكاملة.

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ويخوض الضيف لقاء اليوم وهو مثخن بالغيابات والإصابات، فالمدافع خالد الريامي وزميله المخضرم ياسر عبدالله لن يكونا موجودين، إلى جانب فيصل الخديم وفهد الدخيري، وأحمد باتو، فهناك خمسة لاعبين لن يكونوا ضمن قائمة مدرب دبا، أربعة منهم أساسيون لكن الجهاز الفني يراهن على البدلاء.

ويستضيف دبا الحصن بدوره فريق الإمارات في مباراة تعتبر اختباراً جدياً للفريقين المرشحين للصعود، وكلاهما يدخلها وقد حقق الفوز في آخر جولة، فالحصن كسب مصفوت، فيما فاز الإمارات على التعاون.

وعلى صعيد دبا الحصن فالفريق يقدم أداء جيداً ويحقق نتائج مرضية، واستفاد من مباريات الكأس من الناحية المعنوية والفنية، ووصل إلى مرحلة متقدمة من الانسجام والجاهزية ويتقاسم الفريق الصدارة مع دبا الفجيرة، ولكل منهما سبع نقاط.أما فريق الإمارات فيحتاج للفوز ليؤكد عودته، فبعد التعادل مع الحمرية والعربي فاز الفريق على التعاون وشكل هذا الفوز منعرجاً مهماً في مشوار الفريق الخيماوي، وسيكون تحقيق الفوز الثاني توالياً تأكيداً لتعافي الفريق واستعادته أراضيه.

وفي ملعب البطائح تقام مباراة لها أهمية كبيرة على مشوار طرفيها البطائح والعروبة، فالفريقان يخططان للصعود ويمتلكان طموحات كبيرة ويستهدفان تجميع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول.

وكان البطائح بدأ المنافسة بالفوز على التعاون ثم تعادل مع دبا الحصن قبل أن يتعادل مع دبا الفجيرة، والنتيجتان الأخيرتان تعتبران جيدتين، خاصة أنهما تحققتا في مواجهة فريقين مرشحين للصعود، وعملاً بمبدأ إن لم تفز أمام منافسيك المباشرين لا تخسر.

ويملك العروبة 4 نقاط مثل البطائح،لكن العروبة لعب مباراتين فقط ويطمح إلى بلوغ النقطة السابعة على حساب المضيف. وتشهد تشكيلة العروبة في لقاء اليوم عودة السنغالي عمر كوسوكو.