الإصابة تبعد ديمبيلي عشرة أسابيع عن برشلونة









اسماء السيد - أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن مهاجمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع وبالتالي لن يخوض الكلاسيكو المؤجل ضد ريال مدريد في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب تمزق عضلي في فخذه الأيمن.

وقال برشلونة في بيان "أكدت الفحوصات أن لاعب الفريق الأول عثمان ديمبيلي يعاني من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن. مدة غيابه (عن الملاعب) حوالي عشرة أسابيع".

وكان ديمبيلي (22 عاما) تعرض للإصابة في الشوط الأول من المباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني (3-1) الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ترك الملعب باكيا بعدما سقط على الارض بعدما قفز للمنافسة على كرة عالية مع المدافع نيكو شولتس (25).

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وبدا أن الإصابة هي نفسها التي تعرض لها سابقا وأبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها ديمبيلي للإصابة هذا الموسم، وجاءت قبل سبعة أشهر من كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل. كما هي الاصابة السادسة بتمزق عضلي في الفخذ منذ موسمه الاول مع الفريق الكاتالوني عام 2017 عندما تعرض لاصابة بتمزق في فخذه الايسر وابتعد خمسة أشهر عن الملاعب.

وخاض ديمبيلي ثماني مباريات فقط هذا الموسم مع النادي الكاتالوني وسجل هدفا واحدا في الدوري.