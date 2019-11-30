انطلاقة جيدة لشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا









اسماء السيد - حقق شبيبة القبائل الجزائري انطلاقة جيدة في دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي 1-صفر الجمعة على ملعب "أول نوفمبر 1954" في مدينة تيزي أوزو أمام زهاء 20 ألف متفرج في افتتاح الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة.

وسجل توفيق عدادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وتختتم الجولة الأولى للمجموعة السبت بقمة الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الترجي في رادس في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما يستضيفه فيتا كلوب الرجاء البيضاوي في اليوم ذاته.

وفرض الفريق الجزائري الباحث عن لقبه القاري الثالث بعد 1981 و1990، سيطرة مطلقة على المجريات في الشوط الأول، فيما لعب الضيوف بتحفظ دفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة.

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وبرز في الفريق الجزائري التفاهم بين الثلاثي رزقي حمرون وعدادي وعبد الواحد بلغربي، وافتتح الأخير فرص اللقاء برأسية قريبة أنقذها حارس فيتا كلوب نيلسون لوكونغ من تحت العارضة (10)، ثم هز عبد الصمد بنوة الشباك إلا ان الحكم أحمد إمتيهاز هيرالال ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على بن رضا سايح (16).

ولاحت أمام بلغربي فرصة أخرى بعدما ارتدت إليه الكرة من الحارس لكنه أخطأ السيطرة عليها أمام المرمى المشرع (19). وسدد بن سايح كرة قوية لامست الشباك الخارجية في طريقها الى خارج الملعب (22)، وسدد الظهير محمد وليد بنشريفة كرة بعيدة أمسكها الحارس لوكونغ (32)، وكاد حمرون يفتتح التسجيل قبل دقائق قليلة من انتصاف المباراة إلا ان تسديدته جاءت ضعيفة (41).

وقام الفرنسي هوبير فيلود مدرب شبيبة القبائل بتبديل اضطراري فأخرج بلغربي الذي تعرض لإصابة وأشرك بدلاً منه حمزة بانوح، وواصل الفريق الجزائري سيطرته، وهدد ماييلي المنفرد مرمى القبائل اثر مرتدة سريعة لكن تسديدته القوية أنقذها الحارس الجزائري أسامة بنبوط الى ركنية (52).

وحاول الفريق الضيف إغلاق المساحات أمام الفريق الجزائري اذ تكتل لاعبوه في الدفاع أملاً بالحفاظ على التعادل على الأقل، في حين تابع الشبيبة تهديده لمرمى لوكونغ وأرسل عدادي كرة عرضية متقنة لكن رأسية بن سايح علت المرمى (62)، وبعدها بأربع دقائق افتتح الفريق الجزائري التسجيل عبر عدادي من تسديدة قوية الى سقف مرمى فيتا كلوب مستثمراً تمريرة بينية متقنة من بنوة (66)، وبعد الهدف تراجع أصحاب الأرض نسبياً لينحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات لم تكن خطرة.

ملخص مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب:



