شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر خطاب يفوز برئاسة نادي 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المستشار عبد الناصر خطاب بالفوز برئاسة نادي 6 اكتوبر الرياضي ، خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم ، بعد منافسة مع 3 مرشحين علي منصب الرئاسة . وجاء تشكيل مجلس نادي 6 اكتوبر كالتالي .. عبد الناصر خطاب رئيساً حسام يونس نائباَ محمد فوزي أمين صندوق أعضاء فوق السن أحمد اسماعيل أحمد الجارحي أشرف حسين Advertisements خالد غنيم محمد محمود أسامة جعفر أعضاء تحت السن عمر حجازي أحمد ربيع اية علي وكانت محكمة 6 أكتوبر الكلية، قضت بتنفيذ حكم لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية، بحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستبعدين من الترشح فى الانتخابات الأخيرة.

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