شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المقاولون : تصدر الدوري أهم من إحرازي هدفين في مرمي الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سالم مهاجم المقاولون العرب ، ان الفوز الذي حققه فريقه اليوم علي حساب الجونة بهدفين نظيفين ، وتصدر جدول الدوري أهم من احرازه هدفي الفوز.

ونجح فريق المقاولون في الفوز علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم في الدقيقة 72 و84 ، من عمر مباراة الفريقين بالجولة السادسة بالدوري، والتي أقيمت علي ملعب ذئاب الجبل.

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وصرح سالم قناة " تايم سبورت " قائلا : فريق الجونة عنيد، وكان أقرب للفوز في مباراة اليوم خاصة الشوط الأول الا ان تبديلات عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل وتعليماته منحت فريقه الفوز في المباراة.

واختتم سالم تصريحاته مؤكدا ان الفريق يضع المربع الذهبي هدفا له في نهاية الموسم الحالي لخوض احدي المسابقات الافريقية في الموسم المقبل.