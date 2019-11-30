جاريدو : أعلم الأهلي جيداً.. والنجم الساحلي يتمتع بروح تنافسية

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وأعرب جاريدو خلال تصريحات تليفزيونية، عن سعادته لتحقيقه الفوز على الأهلى بنتيجة 1/0، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "رادس" فى تونس .
أوضح المدير الفنى للنجم الساحلى قائلًا:" أتولى قيادة فريق يتحلى بروح تنافسية، وحققنا الفوز على فريق الأهلى الأهم على الصعيد الإفريقىن ولعبنا بطريقة شاملة، وكان الخصم ليس سهل ".
وأشار جاريدو :" كنت مدرب لفريق الأهلى فى السابق وكنت سعيد بتواجدى معه، ولكن الأن اصبحت مدرب للنجم وهذه هى المنافسات".
وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.
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