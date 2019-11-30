شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: أنا مُحبط ولا نستحق الخسارة من النجم الساحلي في رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غضبه الشديد بسبب الخسارة غير المستحقة من النجم الساحلي التونسي ببطولة أفريقيا ، موضحاً أن فريقه لا يستحق الخسارة لأنه قدم مباراة جيدة لمدة 80 دقيقة على الأقل .

وخسر الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.

Advertisements

وقال رينيه فايلرإنه واللاعبون يشعرون بالإحباط بعد الخسارة أمام النجم الساحلي ، وأضاف فايلر: "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم".

وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم انه اكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12 ، مثشيراً إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم ،لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة مباراة النجم والتفكير في القادم.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق تعرض لطرد أيمن أشرف بعد أول 12 دقيقة وهو ما انعكس سلبيا على الأداء ورغم ذلك قدم اللاعبون عرضا جيدا في ظل ظروف المباراة.

وأوضح أنه كانت هناك صعوبة في خلق الفرص في مباراة اليوم بسبب الدفاعات المحكمة للفريق المنافس ولكن في الوقت نفسه نجح الأهلي في منع الفريق التونسي من صناعة أي فرص هو الآخر.