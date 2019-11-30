شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. الاهلي يخسر من النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، الأمن يوافق على 5 آلاف مشجع بمباراتى الأهلي والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر الاهلي يسقط أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في رادس بدوري الأبطال خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. المقاولون العرب يتصدر الدوري بهدفي محمد سالم في الجونة حقق فريق المقاولون العرب الفوز علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم في الدقيقة 72 و84 ، من عمر مباراة الفريقين بالجولة السادسة بالدوري، والتي أقيمت علي ملعب ذئاب الجبل. الأهلى يغادر تونس فجراً بعد مواجهة النجم الساحلي فى دوري الأبطال يغادر فريق الاهلي فجر غدٍ، السبت، تونس فى بداية رحلة العودة للقاهرة بعد مواجهة النجم الساحلي التونسي، وتصل البعثة الأهلاوية القاهرة فى الثامنة صباح غد عقب رحلة طيران تسغرق أربع ساعات تقريباً. الأمن يوافق على 5 آلاف مشجع بمباراتى الأهلي والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الموافقات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراتى الاهلى والزمالك بدور الـ 32 لكأس مصر، ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 يوم 2 من ديسمبر المقبل بمواجهة وادى دجلة وبيلا، فيما يلعب الأهلي الثلاثاء المقبل مع بنى سويف، بينما ستكون مواجهة الزمالك مع الشرقية يوم 4، وتنتهى المنافسات الأحد 8 ديسمبربمواجهة أسوان وطنطا على استاد أسوان. Advertisements مران الزمالك.. اعتراض على فتح كاميرات استاد مازيمبى.. وكرة طائرة لفك الضغط استهل الزمالك مرانه اليوم الجمعة فى مدينة لوبومباشى الكونغولية بلعب كرة طائرة فى منتصف الملعب كنوع من الألعاب الترفيهية لتقليل الضغط النفسى على اللاعبين قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام فى الثالثة من عصر غد السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. الزمالك ومازيمبي .. ميتشو يدرس تأمين وسط الملعب في مواجهة الغد يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، تأمين وسط ملعب ألفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا. الزمالك ومازيمبي.. ميتشو يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق بعد العشاء عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة فنية للاعبين بعد انتهاء وجبة العشاء في فندق إقامة الفريق بمدينة لوبومباشي الكونغولية للحديث عن مواجهة مازيمبي بطل الكونغو .

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