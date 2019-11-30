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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى فى ختام المرحلة الأولى بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
انتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بتفوق الزمالك بنتيجة 9 /5 فى شوط شهد تألق الثلاثى أحمد الأحمر و يحيى الدرع و مصطفى خليل ، ليستمر سطو الفريق الأبيض على مجريات الأمور فى الشوط الثانى لتحقيق الفوز فى اللقاء .
أما على صعيد المرتبط مواليد 2002 فحقق الأهلى المتصدر الفوز بنتيجة 28 /25 على نفس الصالة .
تستأنف المسابقة من جديد بعد إنتهاء بطولة الأمم الإفريقية نهاية يناير المقبل حيث سيكون الشهر القادم فترة إعداد للاعبي المنتخب الوطني مع المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا سيتخلله عدة مباريات ومعسكرات دولية خارجية إستعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .
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