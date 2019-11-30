أمير توفيق: الاهلي هيصعد أول المجموعة و التحكيم الأفريقى "فاشل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي تغريدات عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب هزيمة الفريق الاحمر أمام النجم الساحلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .
وهاجم أمير توفيق حكم مباراة النجم الساحلي والمارد الأحمر، التي أنتهت منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطل إفريقيا.
ونشر أمير قائلا "فريق يشتغل ويتعب وفى الاخر حكم، يبوظ الماتش، التحكيم الافريقى بيكمل مسلسل الفشل ولعيبة الأهلى رجالة وان شاء الله هنصعد اول مجموعة ".
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