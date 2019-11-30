شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الاهلي هيصعد أول المجموعة و التحكيم الأفريقى "فاشل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي تغريدات عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب هزيمة الفريق الاحمر أمام النجم الساحلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وهاجم أمير توفيق حكم مباراة النجم الساحلي والمارد الأحمر، التي أنتهت منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطل إفريقيا.

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ونشر أمير قائلا "‏فريق يشتغل ويتعب وفى الاخر حكم، يبوظ الماتش، التحكيم الافريقى بيكمل مسلسل الفشل ولعيبة الأهلى رجالة وان شاء الله هنصعد اول مجموعة ".