شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الاهلي بعد انتهاء الجولة الاولى في دورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر نادي الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بانتهاء الجولة الأولى، وبعد الفوز على بلاتينوم بهدفين مقابل هدف ، فيما خسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف . فوز الهلال رفع رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بلاتينوم عند لا شيء من النقاط فيما احتل الاهلي المركز الرابع. Advertisements ويلتقي الهلال السوداني مع الأهلي في الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل على استاد السلام في القاهرة، فيما يلعب بلاتينوم مع النجم الساحلي في زيمبابوي.

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