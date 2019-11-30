شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الاهلي بعد انتهاء الجولة الاولى في دورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
فوز الهلال رفع رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بلاتينوم عند لا شيء من النقاط فيما احتل الاهلي المركز الرابع.
ويلتقي الهلال السوداني مع الأهلي في الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل على استاد السلام في القاهرة، فيما يلعب بلاتينوم مع النجم الساحلي في زيمبابوي.
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