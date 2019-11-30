شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: الاهلي يسقط أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في رادس بدوري الأبطال خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.

الاهلي والنجم 3 فايلر يجتمع مع رامى ربيعة قبل مواجهة النجم الساحلى.. اعرف السبب عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع رامى ربيعة مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد مشاركته فى مران الفريق الجماعي أمس الخميس وإعلان جاهزيته لمباراة النجم الساحلي. رئيس بعثة الأهلى يتحدث عن "الطائرة الخاصة" وعدم مواجهة النجم فى "سوسة" أشاد مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة فى تونس، بالتزام لاعبى الفريق خلال رحلة تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد رادس فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements يغادر فريق الاهلي فجر غدٍ، السبت، تونس فى بداية رحلة العودة للقاهرة بعد مواجهة النجم الساحلي التونسي، وتصل البعثة الأهلاوية القاهرة فى الثامنة صباح غد عقب رحلة طيران تسغرق أربع ساعات تقريباً. س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة "فلوس" مؤمن زكريا مع الأهلى شغلت قضية مؤمن زكريا لاعب الاهلي كثيرين فى الشارع الكروى المصرى خلال الأيام الماضية بعدما ذهب البعض إلى أن الأهلى رفض استكمال علاج اللاعب وقرر فسخ عقده وهو ما أثار حالة من الجدل وهو ما نرصده في سياق التقرير التالى: الأهلى يغادر تونس فجراً بعد مواجهة النجم الساحلي فى دوري الأبطال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.