شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة : الحكم "ذبح" الأهلى .. والنجم الساحلي لا يستحق الفوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واعتبر جمعة أن الخسارة جاءت بسبب أخطاء الحكم البوتسوانى في اللقاء، موضحا أن طرد أيمن أشرف تقدير خاطئ من الحكم، بالإضافة الى سياسة تكبيل لاعبى الأهلي فى اللقاء، باحتساب أخطاء غريبة وغير مفهومة قائلا " الحكم دبح الاهلى " .
وأثنى الصخرة على روح وأداء لاعبي الأهلى في المباراة، وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة لادارك التعادل، رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 13 من اللقاء.
وأضاف نجم الأهلي السابق، أنه لم يُعجب بأداء بعض اللاعبين، مثل رمضان صبحي الذي ظهر عليه التسرع في انهاء الهجمات، وفقد بذلك الأهلي خطورته المعروفة.
وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.
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