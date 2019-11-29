رياضة | 3 عوامل جعلت الأهلي يخسر معركة رادس ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عوامل جعلت الأهلي يخسر معركة رادس ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض النادي الأهلي للهزيمة من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ياسين الشيخاوي هدف فريق النجم الساحلي التونسي هدف المباراة الوحيد في بداية الشوط الثاني، وكان قد تعرض أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي للطرد في الدقيقة 12 من المباراة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" 3 عوامل جعلت الاهلي يخسر معركته ضد نادي النجم الساحلي التونسي.

1- طرد أيمن أشرف

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تعرض أيمن أشرف مدافع النادي الاهلي للبطاقة الحمراء في بداية المباراة، واربك هذا الطرد حسابات رينيه فايلر منذ أول ربع ساعة في المباراة، وخسر المارد الأحمر تغيير بنزول محمد هاني بدلا من وليد سليمان مبكرا في منتصف الشوط الأول ولعب النادي الأهلي بعشرة لاعبين أكثر من 75 دقيقة ضد النجم الساحلي التونسي.

2- دفاع النجم الساحلي

ظهر دفاع النجم الساحلي بقيادة مدربه جاريدو بشكل مميز طوال المباراة، ونجح في وقف خطورة مهاجمي الفريق الأهلاوي حيث لم يشكل الفريق الأحمر خطورة سوا في كرة واحدة للنيجيري جونيور أجايي في الشوط الثاني من المباراة.

3- حكم المباراة

جعل الحكم البوتسواني جوشوا بوندو حكم مباراة النادي الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي المباراة عصبية بين اللاعبين في اللقاء بعد طرد أيمن أشرف مبكرا، وأيضاً احتساب بعض الكرات الثابتة الفريقين خلال أحداث المباراة، وأيضا التدخلات العنيفة بين اللاعبين ولم ينجح في الحفاظ على الهدوء في اللقاء.