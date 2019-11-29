رياضة | أخبار الأهلي اليوم .. السقوط الأول في عهد فايلر وإصابة مقلقة لمعلول أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم .. السقوط الأول في عهد فايلر وإصابة مقلقة لمعلول أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 29 – 11 – 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها الخسارة المدوية أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي الجمعة 29 – 11 – 2019:

1- الأهلي يسقط أمام النجم الساحلي في مستهل مشواره بدور المجموعات الإفريقي

انتهت مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي مساء الجمعة، بفوز الفريق التونسي 1-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد "رادس" بالعاصمة التونسية، في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف النجم الساحلي التونسي اللاعب ياسين الشيخاوي بالدقيقة 50 من زمن المباراة، بعدما استلم تمريرة طولية متقنة داخل منطقة جزاء المارد الأحمر وسددها قوية في شباك محمد الشناوي.

بتلك النتيجة حصد النجم الساحلي أول 3 نقاط في مشواره في دور المجموعات الإفريقي، بينما بقي الأهلي بدون نقاط.

2- إصابة علي معلول في لقاء الأهلي والنجم الساحلي

تعرض علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي.

واضطر الظهير الأيسر التونسي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٦٧ بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة، دون تدخل من أحد.

وسيخضع معلول للفحص الطبي عقب عودة الفريق إلى القاهرة لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

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3- مفاجآت مدوية بخصوص تعاقد الأهلي مع بونجاح وكهربا

أوضح مسئولو النادي حقيقة رغبة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري ومحمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية اليوم إن الحديث عن رغبة الأهلي في ضم بغداد بونجاح أمر غير صحيح بالمرة ولم يتم طرح اسم النجم الجزائري على طاولة الأهلي من الأساس مع العلم أن اللاعب من أبرز اللاعبين العرب في الوقت الحالي.

وتابع مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أن موقف محمود عبد المنعم كهربا وتوقيعه للأهلي أمر غير صحيح أيضا، لأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر لم يحدد بعد مطالبه والصفقات التي يريد التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو حتى في الصيف المقبل.

4- الأهلي لا يقهر النجم الساحلي في تونس

فشل فريق الأهلي التخلص من عقدته الأزلية أمام النجم الساحلي التونسي، حيث لم يستطيع المارد الأحمر تحقيق أي انتصار على فريق النجم على الأراضي التونسية طوال تاريخ مواجهات الفريقين بـ"تونس"، وذلك بعد خسارته اليوم علي ملعب "رادس" بهدف نظيف في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في 7 مباريات بـ"تونس" بواقع 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – مباراة وحيدة بالكونفيدرالية الإفريقية – مباراة بالبطولة العربية)، خسر الأهلي مباراتين وتعادل في 4 مباريات أمام الفريق التونسي على ملعبه في "سوسة"، وتلقي هزيمة جديدة اليوم أمام بطل تونس على ملعب "رادس" بهدف دون مقابل.

5- موعد مباراة الأهلي القادمة

يعود الأهلي لاستئناف مبارياته المحلية بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره بنى سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة