رياضة | أخبار برشلونة اليوم: ميسي يدفع البرسا لحسم الكبري وتحديد مدة غياب ديمبلي ومفاجأة حول نيمار ورحيل نجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: ميسي يدفع البرسا لحسم الكبري وتحديد مدة غياب ديمبلي ومفاجأة حول نيمار ورحيل نجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالأمس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 29 - 11 - 2019 :-

أخبار برشلونة الآن

- عاجل- ضربة موجعة لبرشلونة.. الإعلان عن مدة غياب ديمبلي

تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة صدنة قوية بتأكد غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق لمدة 10 أسابيع، وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند أول أمس الأربعاء وخرج في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة، حيث حل زميله أنطوان جريزمان بديلا له.

- مفاجأة حول توسل ميسي إلى نيمار

أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن ميسي لم يتحدث مع نيمار بعد هزيمة برشلونة من ليفربول وخروجه من دوري الأبطال في النسخة الماضية، واضافت الصحيفة أن كل ما تم نشره عبر مجلة فرانس فوتبول ليس له أي أساس من الصحة على الرغم من ارتباط اللاعب بالعودة للكامب نو.

- ميسي يدفع برشلونة لحسم الصفقة الكبرى

وضع ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني صفقة مدوية على قائمة تعاقدات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ووفقا لصحفية كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن ميسي طلب من برشلونة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في الصيف.

Advertisements

ملخص أخبار برشلونة اليوم

- عاجل.. نجم برشلونة يعلن رحيله

كشف التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة أنه سيرحل عن صفوف الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة في حالة أنه شعر بأنه غير مهم في النادي، وقال فيدال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : "أود أن أكون هنا في برشلونة للأبد، ولكن إذا شعرت في ديسمبر أو عندما ينتهي الموسم أنني غير مهم في النادي فسأضطر للبحث عن حل جديد وتوسيع الآفاق".

- جونيور فيربو يخطف الأنظار في لقاء برشلونة وبوروسيا دورتموند

خاض جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة صاحب الـ 23 عامًا أول مباراة كاملة له في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني أمس ضد فريق بوروسيا دورتموند، وقدم اللاعب الشاب مستوي مميز رفقة البرسا، ونجح في إيقاف خطورة المهاجم المغربي أشرف حكيمي نجم دورتموند بشكل كبير.

- جريزمان: علاقتي مع ميسي وسواريز على الطريق الصحيح

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة أن علاقته بزميليه في الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز تسير على الطريق الصحيح وذلك عقب مشاركته في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على بروسيا دورتموند والتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقال جريزمان في تصريحات لإذاعة RMC Sport الفرنسية: "علاقتي مع ميسي وسواريز على الطريق الصحيح".

نشرة أخبار برشلونة

- برشلونة و ريال مدريد يتصارعان علي ضم نجم يوفنتوس

أشارت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يرغبان بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس صاحب ال25 عاما في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة لحاجتهما لخدماته لتطوير خط الهجوم في الفريق.