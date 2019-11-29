رياضة | العقدة مستمرة.. الأهلي لا يقهر النجم الساحلي في تونس أبدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقدة مستمرة.. الأهلي لا يقهر النجم الساحلي في تونس أبدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الأهلي أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد "رادس" بالعاصمة التونسية، في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف النجم الساحلي التونسي عن طريق اللاعب ياسين الشيخاوي بالدقيقة 50 من زمن المباراة، بعدما استلم تمريرة طولية متقنة داخل منطقة جزاء المارد الأحمر وسددها قوية في شباك محمد الشناوي.

الأهلي يفشل في إنهاء عقدته الأزلية أمام النجم الساحلي:

فشل فريق الأهلي التخلص من عقدته الأزلية أمام النجم الساحلي التونسي، حيث لم يستطيع المارد الأحمر تحقيق أي انتصار على فريق النجم على الأراضي التونسية طوال تاريخ مواجهات الفريقين بـ"تونس".

وواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في 7 مباريات بـ"تونس" بواقع 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – مباراة وحيدة بالكونفيدرالية الإفريقية – مباراة بالبطولة العربية)، خسر الأهلي مباراتين وتعادل في 4 مباريات أمام الفريق التونسي على ملعبه في "سوسة"، وتلقي هزيمة جديدة اليوم أمام بطل تونس على ملعب "رادس" بهدف دون مقابل.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي:

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التقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في 14 مباراة في البطولات الإفريقية والعربية:

فاز الأهلي: 3 مباريات

فاز النجم الساحلي: 4 مباريات

التعادل: 7 مباريات

أهداف للأهلي: 13

أهداف للنجم: 10